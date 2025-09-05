Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan, Patrick Kluivert Coba Formasi Baru

Jumat, 05 September 2025 – 20:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan tampil dengan gaya berbeda saat menghadapi Taiwan pada laga FIFA Matchday 2025.

Pertandingan tersebut rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (5/9) mulai pukul 20.30 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut melalui Indosiar dan streaming di Vidio.com

Berikut link streaming yang bisa dinikmati para penggemar:

https://www.vidio.com/live/19497-timnas-garuda-matchday/schedule_id=4543774

Patrick Kluivert menurunkan komposisi pemain yang berbeda saat Timnas Indonesia melawan Taiwan.

Dari barisan penjaga gawang, Emil Audero dipercaya tampil setelah Marten Paes masih dalam tahap pemulihan cedera.

Kejutan ditampilkan di lini belakang dengan memainkan duet Jordi Amat dengan Rizky Ridho.