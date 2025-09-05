Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan, Patrick Kluivert Coba Formasi Baru

Jumat, 05 September 2025 – 20:23 WIB
Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan, Patrick Kluivert Coba Formasi Baru - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia saat berlatih di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (4/9) menjelang laga menghadapi Taiwan. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan tampil dengan gaya berbeda saat menghadapi Taiwan pada laga FIFA Matchday 2025.

Pertandingan tersebut rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (5/9) mulai pukul 20.30 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut melalui Indosiar dan streaming di Vidio.com

Baca Juga:

Berikut link streaming yang bisa dinikmati para penggemar:

https://www.vidio.com/live/19497-timnas-garuda-matchday/schedule_id=4543774

Patrick Kluivert menurunkan komposisi pemain yang berbeda saat Timnas Indonesia melawan Taiwan.

Baca Juga:

Dari barisan penjaga gawang, Emil Audero dipercaya tampil setelah Marten Paes masih dalam tahap pemulihan cedera.

Kejutan ditampilkan di lini belakang dengan memainkan duet Jordi Amat dengan Rizky Ridho.

Link streaming yang bisa disaksikan untuk menonton strategi baru Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia yang akan melawan Taiwan dalam FIFA Matchday 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia vs Taiwan  Link Streaming indonesia vs taiwan  FIFA Matchday  Patrick Kluivert 
BERITA TIMNAS INDONESIA VS TAIWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp