Link Streaming Timnas Indonesia vs Zambia di Piala Dunia U-17, Garuda Muda Siap Terbang Tinggi

Selasa, 04 November 2025 – 20:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala Dunia U-17 2025 melawan Zambia.

Pertandingan rencananya digelar di Aspire Zone, Al Rayyan, Selasa (4/11) mulai pukul 22.45 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa streaming di laman FIFA+.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara gratis dan legal:

https://www.plus.fifa.com/en/content/indonesia-v-zambia-fifa-u-17-world-cup-qatar-2025tm-2025/b208470c-6661-4cfb-b1c2-699cc7cd97bb

Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Grup H menghadapi Zambia.

Garuda Muda di atas kertas unggul pengalaman mengingat di edisi 2023 pernah tampil di ajang akbar sepak bola dunia.

Skuad asuhan Nova Arianto diharapkan bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mencuri poin penuh melawan Zambia.