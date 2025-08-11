Link Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Lawan Serbia di Kejuaraan Dunia U-21 2025

Senin, 11 Agustus 2025 – 20:24 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia akan kembali berjuang di FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 dengan menghadapi Serbia.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Senin (11/8) mulai pukul 19.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Baca Juga: Timnas Voli Putri Hancur Lebur di SEA V League 2025

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati penggemar: https://www.vidio.com/live/19334-fivb-women-s-u21-world-championship-2025?schedule_id=4488433

Skuad asuhan Marcos Sugiyama itu berupaya bangkit setelah di laga terakhir kalah dengan skor tipis 2-3 (25-17, 26-28, 25-15, 23-25, 15-17) dari Puerto Rico.

Afra Hasna Nurhaliza dan kolega membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa ke babak 16 besar.

Saat ini Timnas voli putri Indonesia berada di posisi keempat Pool A di bawah Argentina, Vietnam, dan Puerto Rico.

Jika kembali raih kemenangan, Srikandi Merah Putih akan berpeluang mengamankan tiket babak 16 besar dengan finis di Top 4 klasemen akhir babak fase grup.