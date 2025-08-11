Close Banner Apps JPNN.com
Link Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Lawan Serbia di Kejuaraan Dunia U-21 2025

Senin, 11 Agustus 2025 – 20:24 WIB
Link Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Lawan Serbia di Kejuaraan Dunia U-21 2025
Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya. Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia akan kembali berjuang di FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 dengan menghadapi Serbia.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Senin (11/8) mulai pukul 19.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati penggemar: https://www.vidio.com/live/19334-fivb-women-s-u21-world-championship-2025?schedule_id=4488433

Skuad asuhan Marcos Sugiyama itu berupaya bangkit setelah di laga terakhir kalah dengan skor tipis 2-3 (25-17, 26-28, 25-15, 23-25, 15-17) dari Puerto Rico.

Afra Hasna Nurhaliza dan kolega membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa ke babak 16 besar.

Saat ini Timnas voli putri Indonesia berada di posisi keempat Pool A di bawah Argentina, Vietnam, dan Puerto Rico.

Jika kembali raih kemenangan, Srikandi Merah Putih akan berpeluang mengamankan tiket babak 16 besar dengan finis di Top 4 klasemen akhir babak fase grup.

Link streaming pertandingan Timnas voli putri Indonesia melawan Serbia di Kejuaraan Dunia U-21 2025

