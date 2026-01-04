Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Musik

Lintas Resonan Putaran Kedua Singgah ke Bandung, Portura Siap Beraksi

Minggu, 04 Januari 2026 – 15:15 WIB
Lintas Resonan Putaran Kedua Singgah ke Bandung, Portura Siap Beraksi
Konferensi pers menjelang Lintas Resonan di M Bloc, Jakarta Selatan pada Senin (17/11). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses mengadakan edisi pertama di Semarang, gerakan musik Lintas Resonan bakal singgah ke Bandung.

Lintas Resonan edisi Bandung bakal mengusung tema besar Meretas Batas untuk digelar pada Sabtu, 8 Januari 2026 di Bikasoga.

Adapun Lintas Resonan dibangun sebagai wujud nyata dari semangat kolektif untuk membuka ruang bagi eksperimentasi suara tanpa sekat genre, ego, atau batas geografis.

Di panggung Bandung nanti, penonton akan menyaksikan entitas baru bernama Portura, unit musik kolaboratif yang dibentuk spesial untuk proyek tersebut.

Portura dihuni oleh musisi-musisi lintas generasi dan genre, yaitu Iga Massardi (Barasuara), John Paul Patton alias Coki (KPR, ALI), Fathia Izzati (Reality Club), Bilal Indrajaya, serta Enrico Octaviano (Lomba Sihir).

Adapun Portura akan membawakan dua sampai tiga lagu dari karya masing-masing personel, namun diaransemen ulang dengan membawa spirit karakteristik masing-masing personel yang mencoba .meruntuhkan batas-batas tradisional antar genre dan identitas band.

Kehadiran Lintas Resonan di Bandung bukan tanpa alasan kuat. Kota Bandung telah memiliki jejak panjang soal ekosistem kreatif yang hidup dan hingga hari ini terus melahirkan karya-karya berkualitas dari berbagai aspek kesenian yang sejalan dengan denyut harapan Meretas Batas.

Lebih dari sekadar performa, Lintas Resonan menyajikan panggung bagi komunitas, kreator, dan publik untuk bersama-sama mengeksplorasi kemungkinan baru. Setiap kota dalam tur menampilkan band atau musisi lokal.

Setelah sukses mengadakan edisi pertama di Semarang, gerakan musik Lintas Resonan bakal singgah ke Bandung.

