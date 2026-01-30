Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lintasarta Luncurkan LAMPU, Platform AI Marketspace untuk Percepat Digitalisasi

Jumat, 30 Januari 2026 – 16:20 WIB
Lintasarta meluncurkan LAMPU, platform AI marketspace pertama untuk percepat digitalisasi Indonesia. Foto dok. Lintasarta

jpnn.com, JAKARTA - Lintasarta, yang kini memposisikan diri sebagai AI Factory dari Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Group, resmi memperkenalkan Lintasarta AI Marketspace Universe (LAMPU).

Platform ini hadir sebagai solusi satu pintu (one-stop solution) yang revolusioner untuk mempermudah perusahaan di Indonesia mengadopsi teknologi canggih, mulai dari AI hingga keamanan siber.

Melalui situs lampu.ai, pelaku bisnis kini dapat menemukan, mencoba, dan menerapkan berbagai solusi digital secara instan dalam satu ekosistem yang aman dan berdaulat.

"LAMPU mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis dengan menghadirkan akses cepat kepada inovasi yang relevan, mudah, dan aman," ujar President Director & CEO Lintasarta, Bayu Hanantasena, Jumat (30/1).

Bayu menyebutkan, LAMPU bukan sekadar pasar digital biasa. Platform ini menyatukan infrastruktur kelas enterprise milik Lintasarta dengan berbagai layanan inovatif.

Layanan tersebut meliputi, SaaS & Compute Services berupa aplikasi siap pakai dan layanan komputasi awan, AI & Data Analytics yakni model prediksi dan kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan berbasis data. 

Selain itu juga Cybersecurity & Connectivity yang merupakan layanan perlindungan data menyeluruh dengan konektivitas latensi rendah.

Ditambah lagi layanan API Services yang mempermudah pengembang dalam mengintegrasikan solusi digital.

TAGS   Lintasarta  lampu  AI Marketspace  Digitalisasi 
