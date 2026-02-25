Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lintasarta Perkuat Solusi AI Terintegrasi untuk Akselerasi Industri

Rabu, 25 Februari 2026 – 21:00 WIB
Lintasarta Perkuat Solusi AI Terintegrasi untuk Akselerasi Industri
Lintasarta menegaskan komitmennya sebagai penyedia solusi digital terintegrasi yang berfokus pada kebutuhan industri, bukan sekadar penyedia platform. Foto: Dokumentasi Lintasarta

jpnn.com - JAKARTA - Seiring meningkatnya adopsi kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor, banyak perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan nyata dalam mengintegrasikan teknologi ini ke dalam sistem operasional.

Guna menjawab kebutuhan tersebut, Lintasarta menekankan komitmennya sebagai penyedia solusi digital terintegrasi yang berfokus pada kebutuhan industri, bukan sekadar penyedia platform.

"Banyak perusahaan saat ini telah memiliki strategi AI, tetapi seringkali terbentur hambatan teknis saat implementasi," kata Head of Industry Solution Lintasarta Nurendrantoro, Rabu (25/2).

Menurut dia, masalah utama yang dihadapi meliputi kompleksitas integrasi dengan sistem yang sudah ada, keterbatasan infrastruktur, proses pengadaan (procurement) yang panjang, hingga isu keamanan dan kedaulatan data.

Dia menyebut Indonesia memiliki fondasi inovasi AI yang kuat, namun dibutuhkan wadah yang mampu mengintegrasikan solusi serta memperkuat kolaborasi antarpelaku ekosistem agar dampaknya optimal. 

"Model AI marketspace hadir sebagai katalis untuk membuat proses tersebut berjalan lebih sederhana, efisien, dan terukur," ujarnya.

Pendekatan Lintasarta dalam mengintegrasikan solusi AI dibangun di atas fondasi 4C, yaitu Connectivity untuk keandalan sistem, Cloud untuk skalabilitas infrastruktur, Cybersecurity untuk keamanan data, dan Collaboration untuk orkestrasi ekosistem. 

"Strategi ini memastikan solusi dapat diimplementasikan secara lebih cepat dan terstandardisasi," terangnya.

Lintasarta memperkuat solusi AI terintegrasi untuk akselerasi industri dan bukan sekadar penyedia platform

