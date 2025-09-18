Lion City Sailors Datang Bawa Ancaman Baru, Persib Bandung Dipaksa Siaga Penuh

Kamis, 18 September 2025 – 13:22 WIB

jpnn.com - Persib Bandung bakal membuka langkah perdananya di Grup G AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/26 dengan laga panas melawan Lion City Sailor FC.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) pukul 19.15 WIB.

Atmosfer pertandingan diprediksi membara. Ribuan Bobotoh sudah menyiapkan dukungan penuh, sementara Persib tengah berada dalam kondisi mental yang prima.

Hodak menegaskan kemenangan atas melawan Lion City Sailors di laga perdana bisa menjadi titik penting bagi perjalanan Persib di ACL Two.

"Kami terus berkembang dan targetnya tentu menang. Tapi ini tidak akan mudah, mereka tim kuat dengan amunisi baru,” ujar pelatih asal Kroasia itu.

Musim lalu, Persib memang belum pernah kalah dari Lion City Sailors. Maung Bandung menahan imbang 1-1 di Bandung lalu mencuri kemenangan 3-2 saat tandang ke Singapura.

Namun, catatan itu tak membuat Hodak jemawa. Baginya, LCS yang kini diperkuat top skor J-League dan kembalinya Safuwan Baharudin adalah tim dengan level berbeda.

Dari kubu lawan, Aleksandar Rankovic membawa anak asuhnya ke Bandung dengan misi balas dendam.