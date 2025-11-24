Lion City Sailors vs Persib Bandung: Beckham Putra Siap Bayar Kesalahan

Senin, 24 November 2025 – 15:00 WIB

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Beckham Putra menegaskan kesiapannya untuk menghadapi klub Singapura Lion City Sailors pada matchday kelima fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Menurut jadwal, pertandingan LCS vs Persib akan digelar di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025).

Beckham berambisi membantu Maung Bandung mengamankan tiket fase knock out dengan status juara grup.

Beckham tak Terpengaruh Kartu Merah

Pemain berusia 23 tahun itu menegaskan bahwa insiden kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Dewa United tidak akan mengganggu fokusnya.

Alih-alih terbebani, Beckham justru menjadikan momen tersebut sebagai dorongan untuk tampil lebih matang.

"Itu (kartu merah) harus menjadi pembelajaran lagi dan semoga lebih baik buat saya untuk ke depannya."

"Harus tampil maksimal agar bisa meraih target yang kami semua inginkan," ucap pemilik empat caps di Timnas Indonesia itu.

Jaga Momentum Positif

Atmosfer positif turut mengiringi persiapan Beckham dan kolega.