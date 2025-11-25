Lion City Sailors vs Persib Bandung: Bobotoh Diminta Menyamar di Stadion Bishan

jpnn.com - Tensi pertandingan antara Lion City Sailors melawan Persib Bandung pada matchday kelima Grup F AFC Champions League Two (ACL 2) mulai terasa.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025).

Aturan Ketat dari Manajemen Lion City Sailors

Manajemen Lion City Sailors mengeluarkan aturan ketat yang ditujukan bagi seluruh penonton, termasuk Bobotoh -suporter Persib- yang diperkirakan hadir dalam jumlah besar di stadion.

Melalui unggahan resmi di Instagram, klub asal Singapura itu menegaskan dua kebijakan penting yang wajib dipatuhi seluruh penonton.

Pengumuman ini muncul setelah mereka menyadari adanya pembelian tiket oleh pendukung Persib di area yang sebenarnya diperuntukkan bagi suporter tuan rumah.

Larangan Atribut Persib

Karena itu, Lion City Sailors menekankan larangan mengenakan atribut Persib Bandung bagi siapa pun yang berada di sektor penonton tuan rumah.

Lion City Sailors menyebut hanya dua pilihan yang diperbolehkan, yakni mengenakan warna klub tuan rumah atau pakaian netral.

Di luar itu, siapa pun yang terlihat jelas sebagai Bobotoh, baik melalui pakaian maupun gerakan mendukung, akan ditolak masuk atau diminta meninggalkan area tribune.