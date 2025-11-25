Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lion City Sailors vs Persib Bandung: Bobotoh Diminta Menyamar di Stadion Bishan

Selasa, 25 November 2025 – 05:24 WIB
Lion City Sailors vs Persib Bandung: Bobotoh Diminta Menyamar di Stadion Bishan - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Tensi pertandingan antara Lion City Sailors melawan Persib Bandung pada matchday kelima Grup F AFC Champions League Two (ACL 2) mulai terasa.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025).

Aturan Ketat dari Manajemen Lion City Sailors

Manajemen Lion City Sailors mengeluarkan aturan ketat yang ditujukan bagi seluruh penonton, termasuk Bobotoh -suporter Persib- yang diperkirakan hadir dalam jumlah besar di stadion.

Baca Juga:

Melalui unggahan resmi di Instagram, klub asal Singapura itu menegaskan dua kebijakan penting yang wajib dipatuhi seluruh penonton.

Pengumuman ini muncul setelah mereka menyadari adanya pembelian tiket oleh pendukung Persib di area yang sebenarnya diperuntukkan bagi suporter tuan rumah.

Larangan Atribut Persib

Karena itu, Lion City Sailors menekankan larangan mengenakan atribut Persib Bandung bagi siapa pun yang berada di sektor penonton tuan rumah.

Baca Juga:

Lion City Sailors menyebut hanya dua pilihan yang diperbolehkan, yakni mengenakan warna klub tuan rumah atau pakaian netral.

Di luar itu, siapa pun yang terlihat jelas sebagai Bobotoh, baik melalui pakaian maupun gerakan mendukung, akan ditolak masuk atau diminta meninggalkan area tribune.

Tensi pertandingan antara Lion City Sailors melawan Persib Bandung pada matchday kelima Grup F AFC Champions League Two (ACL 2) mulai terasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Lion City Sailors  Persib  Bobotoh  AFC Champions League Two 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp