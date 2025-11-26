Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lion City Sailors vs Persib Bandung: Bojan Hodak Siapkan Strategi Berani

Rabu, 26 November 2025 – 06:13 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung menatap laga melawan Lion City Sailors pada matchday kelima Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) dengan ambisi besar.

Kemenangan menjadi target utama yang ingin dibawa pulang dari Stadion Bishan pada Rabu (26/11/2025) malam.

Maung Bandung sejatinya hanya membutuhkan satu poin untuk merebut tiket ke fase knock out.

Hodak Tak Ingin Risiko Bermain Bertahan

Namun, Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa anak asuhnya tidak datang ke Singapura untuk bermain aman.

Hodak menilai mengincar satu poin justru berpotensi membuat tim lengah.

"Kalau kami hanya mengejar satu poin, kami justru bisa berada dalam bahaya."

"Kami lebih memilih mencari kemenangan karena itu yang membuat kami konsisten sejauh ini," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Modal Kemenangan Beruntun

Optimisme Hodak tidak datang tanpa alasan. Persib tengah berada dalam performa terbaik musim ini, setelah mencatat tujuh kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

