JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lion City Sailors vs Persib Bandung: Pangeran Biru Cari Jalan Cepat ke Fase Gugur

Rabu, 26 November 2025 – 11:00 WIB
Lion City Sailors vs Persib Bandung: Pangeran Biru Cari Jalan Cepat ke Fase Gugur - JPNN.COM
Persib Bandung akan menghadapi Lion City Sailors pada matchday kelima Grup G AFC Champions League Two. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Lion City Sailors pada laga kelima Grup G AFC Champions League Two 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Lion City Sailors vs Persib akan digelar di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025).

Jalan Cepat ke Fase Gugur

Meski hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket ke fase gugur, Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan anak asuhnya tetap mengincar kemenangan.

Baca Juga:

"Ini pertandingan sulit. Tahun lalu kami sempat tertinggal 0-2 dan berakhir menang 3-2. Saya pikir situasinya bisa sama ketatnya, tetapi kami berharap mendapatkan hasil positif," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Hodak menegaskan bahwa Persib ingin menuntaskan lolos ke fase knock out dengan status juara grup.

Karena itu, raihan tiga poin atas Lion City Sailors menjadi target utama.

Baca Juga:

"Kami hanya butuh satu poin, tetapi jika ingin finis pertama, kami harus menang."

"Kami akan berusaha mendapatkan kemenangan dan melangkah ke babak berikutnya," tambahnya.

