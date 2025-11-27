Lion City Sailors vs Persib: Maung Bandung Tersandung, Hodak Ungkap Masalah Sesungguhnya

Kamis, 27 November 2025 – 05:39 WIB

jpnn.com - Persib Bandung harus pulang dari Singapura tanpa poin setelah menelan kekalahan dari Lion City Sailors di Stadion Bishan.

Pertandingan Lion City Sailors vs Persib berakhir dengan skor ketat 3-2.

Kekalahan yang Menunda Langkah Maung Bandung

Hasil ini membuat langkah Maung Bandung menuju babak knock out tertunda.

Pada laga yang berjalan intens sejak awal, Persib sejatinya mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Tim asal Jawa Barat itu bahkan sempat memimpin 2-1. Namun, LCS tampil lebih efektif dalam memanfaatkan celah di lini belakang.

Situasi ini membuat tren tujuh kemenangan beruntun Persib terputus.

Gol-gol Persib di pertandingan ini lahir lewat aksi Frans Putros pada menit ke-11 dan Andrew Jung (55'). Adapun LCS membobol gawang Maung Bandung melalui Lennart Thy (9'), Shawal Anuar (62'), Anderson Lopes (71').

Evaluasi Bojan Hodak

Selepas pertandingan, Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui timnya tidak tampil sebaik biasanya, terutama dalam menjaga fokus di area pertahanan.