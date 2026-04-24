Lion Parcel Hadirkan Lingkungan Kerja Suportif Bagi Kurir Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Lion Parcel berkomitmen untuk tumbuh bersama para pekerja hingga kurirnya, termasuk dari kalangan perempuan.

Oleh karena itu, Lion Parcel pun berupaya untuk menciptakan suasana dan dukungan kerja yang suportif, sehingga bisa membantu mereka menjalankan tugasnya tersebut.

Hal itu sejalan dengan komitmen Lion Parcel dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan terbuka bagi siapa pun untuk berkembang, baik perempuan maupun laki-laki.

Saat ini, lebih dari 25 persen karyawan Lion Parcel merupakan perempuan, dan beberapa di antaranya telah menempati posisi strategis di tingkat manajerial.

Dukungan itupun dirasakan oleh salah seorang kurir perempuan bernama Putri (24).

Sebelum menjadi kurir penuh waktu di Lion Parcel sejak tahun lalu, ia kerap menemani sang ibu yang dulu bekerja sebagai kurir Lion Parcel selama lebih dari lima tahun.

Namun, saat kondisi kesehatan ibunya menurun, Putri pun memutuskan untuk melanjutkan peran tersebut.

"Dulu sering ikut dan bantu mama antar paket, sekarang lanjut sendiri,” kata Putri.