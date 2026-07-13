Lion Parcel Kini Hadir di Marketplace Toco

jpnn.com, JAKARTA - Lion Parcel (PT Lion Express) menjalin kerja sama strategis dengan platform marketplace lokal Toco.

Melalui kolaborasi ini, seller di Toco kini bisa mengakses layanan pengiriman Lion Parcel secara langsung di dalam platform sehingga memiliki lebih banyak pilihan solusi logistik yang dapat disesuaikan dengan karakteristik produk dan kebutuhan operasional bisnis mereka.

Chief Sales Officer Lion Parcel, Arif Wibowo mengatakan kolaborasi dengan Toco merupakan bagian dari komitmen Lion Parcel untuk memperluas akses logistik yang lebih inklusif bagi para seller di Indonesia.

"Transaksi jual beli online di Indonesia terus meningkat sehingga seller membutuhkan layanan logistik yang semakin fleksibel, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Melalui kolaborasi dengan Toco, kami ingin menghadirkan pilihan layanan pengiriman yang lebih fleksibel agar seller dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan sekaligus mengembangkan usahanya dengan lebih optimal," ujar Arif.

Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari strategi Lion Parcel dalam memperluas kanal distribusi layanan berbasis digital sekaligus menghadirkan pengalaman pengiriman yang lebih seamless bagi seller dan pelanggan marketplace.

Didukung infrastruktur logistik yang telah menjangkau hingga 99% wilayah Indonesia, seller di Toco bisa memanfaatkan kemudahan layanan pick-up oleh kurir Lion Parcel maupun drop-off di lebih dari 7.000 mitra agen layanan Lion Parcel di seluruh Indonesia.

Empat layanan Lion Parcel kini tersedia di Toco untuk menjawab kebutuhan pengiriman yang beragam, yaitu:

BOSSPACK untuk pengiriman prioritas dengan estimasi 1-2 hari, mendapatkan keuntungan ekstra dan keistimewaan layanan.

REGPACK untuk pengiriman reguler ke seluruh wilayah Indonesia.

JAGOPACK untuk pengiriman dengan tarif terjangkau.

BIGPACK untuk pengiriman paket berat mulai dari 10 kg.

Founder & CEO Toco, Arnold Sebastian Egg, menyampaikan penambahan Lion Parcel sebagai mitra logistik merupakan bagian dari upaya Toco dalam menghadirkan ekosistem platform jual beli yang semakin lengkap dan mendukung pertumbuhan seller.