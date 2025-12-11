Lion Parcel Ungkap Kesiapan Khusus untuk Layanan 12.12 dan Nataru

jpnn.com - Lion Parcel memperkuat kesiapan operasional untuk memastikan layanan tetap berjalan lancar dan tepat waktu bagi para pelanggan saat tanggal kembar 12.12.

Hal tersebut lantaran tanggal tersebut menjadi salah satu momentum peak season pengiriman bagi industri logistik.

Untuk mengantisipasi lonjakan pengiriman di momen itu, Lion Parcel melakukan beberapa persiapan. Salah satunya adalah penambahan armada serta tenaga kerja sementara (temporary manpower) di sejumlah hub strategis.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses sortir, distribusi, hingga pengiriman tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi peningkatan yang signifikan.

Selain itu, perusahaan juga menyiapkan optimalisasi alur kerja operasional melalui peningkatan koordinasi di level gudang dan pemantauan proses pengiriman secara berkala dengan lebih intensif.

Didukung jaringan distribusi nasional dan sistem kerja yang terstandarisasi, Lion Parcel memastikan layanan tetap stabil sepanjang periode puncak pengiriman.

“Agar layanan pengiriman Lion Parcel tetap dapat berjalan dengan baik, biasanya kami melakukan forecasting dengan mempelajari tren historis tahun-tahun sebelumnya untuk menentukan strategi yang tepat seperti jumlah penambahan armada dan temporary manpower yang sesuai,” ujar Operating Officer Lion Parcel Mohammad Fadli.

Menurut dia, menjelang akhir tahun, tren pengiriman di Indonesia umumnya menunjukkan kenaikan yang dipicu oleh puncak kampanye belanja tanggal kembar 12.12 serta aktivitas pengiriman hadiah Natal dan Tahun Baru.