Lionel Messi Mengalami Cedera Menjelang Piala Dunia 2026

Senin, 25 Mei 2026 – 23:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi yang kini bermain untuk klub Inter Miami mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026.

Messi ditarik keluar pada laga MLS 2026 antara Inter Miami versus Philadelphia Union di Miami, Amerika Serikat, Senin (25/5) pagi WIB.

Pada pertandingan itu, Messi meninggalkan lapangan pada menit ke-73 untuk digantikan Mateo Silvetti, demikian dikutip dari laman MLS.

Banyak pihak, terutama publik Argentina, khawatir dengan kondisi pesepak bola yang membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2022 itu.

Argentina memang belum mengumumkan skuad resmi mereka untuk Piala Dunia 2026.

Namun, pertandingan pertama mereka akan berlangsung pada 16 Juni kontra Aljazair di Kansas, Amerika Serikat.

Baca Juga: Lionel Messi Resmi Jadi Pemilik Klub Kasta Kelima Liga Spanyol

Pada edisi terkini turnamen sepak bola empat tahunan itu, Argentina berada di Grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania.

Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos menyebut Messi hanya mengalami cedera ringan, yakni kelelahan otot.