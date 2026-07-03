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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lionel Messi Menggendong Argentina? Scaloni Beri Penjelasan

Jumat, 03 Juli 2026 – 13:41 WIB
Lionel Messi Menggendong Argentina? Scaloni Beri Penjelasan - JPNN.COM
Lionel Messi dalam sebuah pertandingan Timnas Argentina. Foto: AFP/Todd Kirkland.

jpnn.com - Lionel Messi tampil luar biasa bersama Timnas Argentina sepanjang Piala Dunia 2026.

Ketajaman sang megabintang memunculkan anggapan bahwa Albiceleste terlalu bergantung kepada Messi.

Hingga memasuki babak 32 besar, Messi sudah mengoleksi enam gol atau menyumbang lebih dari separuh total delapan gol yang dicetak Argentina di Piala Dunia 2026.

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Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara bersama Kylian Mbappe.

Meski statistik Messi begitu mencolok, pelatih Argentina Lionel Scaloni menolak anggapan keberhasilan timnya hanya bergantung pada satu pemain.

Menurutnya, Argentina tetap mampu membangun banyak peluang. Siapa pun yang berada di lini depan memiliki kesempatan yang sama untuk mencetak gol.

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"Memang apa yang dilakukan Leo selalu menjadi sorotan. Namun, kami juga memiliki penyerang lain di dalam tim," jelas sang entrenador.

Argentina selanjutnya akan menghadapi Cape Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Lionel Messi tampil luar biasa bersama Timnas Argentina sepanjang Piala Dunia 2026.

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TAGS   Lionel Messi  Messi  Argentina  Piala Dunia 2026  Timnas Argentina 
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