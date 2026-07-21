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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lionel Messi Menghilang Saat Timnas Argentina Pulang, Ternyata Ini Alasannya

Selasa, 21 Juli 2026 – 09:45 WIB
Lionel Messi Menghilang Saat Timnas Argentina Pulang, Ternyata Ini Alasannya - JPNN.COM
Lionel Messi tampak kecewa setelah Argentina gagal menjadi juara Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Vincent Carchietta.

jpnn.com - Lionel Messi tidak terlihat saat rombongan Timnas Argentina kembali ke Buenos Aires seusai Piala Dunia 2026.

Sang kapten memilih mengambil rute berbeda setelah kegagalan Albiceleste mempertahankan gelar juara dunia.

Kedatangan tim asuhan Lionel Scaloni di Bandara Internasional Ezeiza, Senin (20/7/2026) sore waktu setempat, berlangsung tanpa kehadiran La Pulga.

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Setelah melakoni final Piala Dunia 2026,  Messi diketahui langsung bertolak menuju Miami. Dari sana, dia hanya singgah sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke Argentina menggunakan pesawat pribadi.

Rosario Jadi Tempat Beristirahat

Berbeda dengan mayoritas pemain yang lebih dahulu kembali ke Buenos Aires, Messi memilih menghabiskan masa jeda di Rosario.

Peraih delapan Ballon d'Or tersebut dijadwalkan berada beberapa hari di Funes, Santa Fe, untuk berkumpul bersama keluarganya sebelum kembali menjalani kewajiban bersama Inter Miami.

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Klub MLS itu sudah menunggu karena kompetisi domestik akan segera dimulai dalam waktu dekat.

Rombongan Argentina Tidak Lengkap

Absennya Messi ternyata bukan satu-satunya kejutan. Beberapa pemain lain juga tidak ikut dalam penerbangan menuju Buenos Aires.

Lionel Messi tidak terlihat saat rombongan Timnas Argentina kembali ke Buenos Aires seusai Piala Dunia 2026.

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TAGS   Lionel Messi  Messi  Argentina  Timnas Argentina  Piala Dunia 2026 
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