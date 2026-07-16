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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lionel Messi: Rakyat Argentina Memang Tak Mau Kalah dari Inggris

Kamis, 16 Juli 2026 – 09:00 WIB
Lionel Messi: Rakyat Argentina Memang Tak Mau Kalah dari Inggris - JPNN.COM
Lionel Messi tampak emosional setelah mengantar Argentina ke final Piala Dunia 2026. Foto: X/Argentina.

jpnn.com - Lionel Messi menikmati salah satu malam paling berkesan setelah mengantar Argentina melangkah ke final Piala Dunia 2026.

Sang kapten mengaku kemenangan atas Inggris terasa sangat spesial, terlebih diraih lewat perjuangan luar biasa.

La Albiceleste memastikan tiket ke partai puncak seusai comeback 2-1 atas The Three Lions pada semifinal yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

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Hasil tersebut membuat Argentina kembali tampil di final untuk edisi kedua secara beruntun setelah sebelumnya keluar sebagai juara pada Piala Dunia 2022 di Qatar.

Messi mengaku bangga melihat semangat juang rekan-rekannya. Menurut dia, keberhasilan mencapai final lagi menjadi bukti bahwa skuad Argentina memiliki mental yang tidak mudah runtuh meski sempat berada dalam situasi sulit.

"Rasanya luar biasa bisa kembali berada di final Piala Dunia. Tim ini memperlihatkan karakter yang hebat."

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"Kami sempat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi tidak pernah berhenti berjuang hingga pertandingan berakhir," ucapnya.

Bagi Messi, kemenangan atas Inggris juga memiliki makna emosional bagi masyarakat Argentina. Dia memahami betapa besar harapan publik agar La Albiceleste mampu mengatasi rival lamanya tersebut di panggung Piala Dunia.

Lionel Messi menikmati salah satu malam paling berkesan setelah mengantar Argentina melangkah ke final Piala Dunia 2026.

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TAGS   Messi  Lionel Messi  Argentina  Piala Dunia  Piala Dunia 2026 
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