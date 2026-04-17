Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lionel Messi Resmi Jadi Pemilik Klub Kasta Kelima Liga Spanyol

Jumat, 17 April 2026 – 07:01 WIB
Lionel Messi. ANTARA/AFP/Chris ARJOON

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola dunia Lionel Messi resmi menjadi pemilik klub kasta kelima Liga Spanyol UE Cornella. Messi resmi membeli UE Cornella setelah rampungnya proses formal akuisisi klub itu.

Dikutip dari laman resmi klub, Jumat (17/4), kabar tersebut disampaikan oleh UE Cornella yang menjelaskan bahwa Lionel Messi resmi menjadi pemilik.

Langkah ini memperkuat hubungan erat Messi dengan Barcelona dan komitmen sang megabintang terhadap pengembangan olahraga serta bakat lokal di Cataloni.

Baca Juga:

Hal itu juga sebuah hubungan yang berakar pada tahun-tahunnya di FC Barcelona dan terus berlanjut hingga saat ini.

Messi berkomitmen terhadap talenta muda. Hal itu tercermin dalam pembinaan pemain yang kuat di klub, dengan tim-tim yang berkompetisi di kategori usia muda teratas baik di tingkat nasional maupun regional.

Komitmen ini juga telah ditunjukkan oleh kapten Timnas Argentina tersebut melalui inisiatif pengembangan pemain muda lainnya, seperti Messi Cup, sebuah turnamen yang edisi pertamanya diadakan Desember lalu di Miami

Baca Juga:

Turnamen tersebut menampilkan delapan tim U-16 terbaik dunia, yaitu Newell’s Old Boys, Inter Milan, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, dan Barcelona.

Kedatangan Leo Messi menandai awal babak baru dalam sejarah klub, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan olahraga dan institusional, memperkuat fondasinya, dan terus berinvestasi dalam talenta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lionel Messi  Kasta Kelima Liga Spanyol  UE Cornella  pemilik klub 
BERITA LIONEL MESSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp