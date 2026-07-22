Lionel Scaloni Beri Isyarat soal Masa Depannya di Timnas Argentina

jpnn.com - Kegagalan Argentina di final Piala Dunia 2026 menyisakan tanda tanya soal masa depan Lionel Scaloni.

Padahal, sang entrenador masih memiliki ikatan kerja hingga penghujung 2026.

Situasi tersebut membuat berbagai spekulasi bermunculan setelah Argentina gagal mempertahankan gelar Piala Dunia yang mereka raih di Qatar.

Masa Depan Lionel Scaloni Jadi Sorotan

Masa depan Scaloni menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan seusai Spanyol menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final di Stadion New York New Jersey, Senin (20/7/2026).

Alih-alih langsung membahas kelanjutan kariernya, Scaloni lebih memilih memberikan apresiasi kepada para pemain yang menurutnya sudah berjuang sepanjang turnamen.

"Saya menerima hasil ini baik. Para pemain sudah mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki sampai detik terakhir," ucapnya.

Tetap Hormati Kontrak hingga Desember

Pria berusia 48 tahun itu juga belum bersedia memastikan apakah dirinya akan tetap melatih Argentina setelah kontraknya berakhir.

Dia mengisyaratkan keputusan tersebut baru akan dipikirkan setelah seluruh rangkaian musim internasional selesai.