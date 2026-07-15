Lionel Scaloni Tiba-tiba Bahas Maradona Jelang Argentina vs Inggris, Ada Apa?

jpnn.com - Semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris kembali membangkitkan rivalitas panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Namun, Pelatih Argentina Lionel Scaloni berharap duel sarat sejarah itu tetap dinikmati sebagai pertandingan sepak bola, bukan ajang mengungkit luka lama.

Scaloni menyadari setiap pertemuan melawan Inggris selalu memunculkan kenangan yang sulit dipisahkan dari sejarah kedua negara. Meski begitu, dia meminta seluruh pihak memandang laga tersebut dari sisi olahraga.

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"Pertandingan ini seharusnya dinikmati sebagai sepak bola. Kami tentu tidak melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi itu adalah bagian sejarah yang patut dihormati," jelas sang entrenador.

Scaloni mengakui nama Diego Maradona hampir selalu muncul setiap kali Argentina bertemu Inggris di Piala Dunia.

Menurutnya, gol legendaris sang maestro pada edisi 1986 akan terus dikenang karena kualitasnya, terlepas dari siapa lawan yang dihadapi saat itu.

"Gol kedua Maradona (melawan Inggris, red) adalah salah satu karya terbaik. Semua orang masih mengingatnya sampai sekarang. Namun, keindahannya akan tetap sama melawan tim mana pun," tambahnya.

Pertemuan kali ini menjadi yang keenam bagi Argentina dan Inggris di panggung Piala Dunia sejak 1962.