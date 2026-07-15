Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lionel Scaloni Tiba-tiba Bahas Maradona Jelang Argentina vs Inggris, Ada Apa?

Rabu, 15 Juli 2026 – 20:07 WIB
Lionel Scaloni Tiba-tiba Bahas Maradona Jelang Argentina vs Inggris, Ada Apa? - JPNN.COM
Suporter Argentina menabuh drum yang menampilkan gambar Lionel Messi dan Diego Maradona di dalam stadion. Foto: REUTERS/Lee Smith.

jpnn.com - Semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris kembali membangkitkan rivalitas panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Namun, Pelatih Argentina Lionel Scaloni berharap duel sarat sejarah itu tetap dinikmati sebagai pertandingan sepak bola, bukan ajang mengungkit luka lama.

Scaloni menyadari setiap pertemuan melawan Inggris selalu memunculkan kenangan yang sulit dipisahkan dari sejarah kedua negara. Meski begitu, dia meminta seluruh pihak memandang laga tersebut dari sisi olahraga.

Baca Juga:

"Pertandingan ini seharusnya dinikmati sebagai sepak bola. Kami tentu tidak melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi itu adalah bagian sejarah yang patut dihormati," jelas sang entrenador.

Scaloni mengakui nama Diego Maradona hampir selalu muncul setiap kali Argentina bertemu Inggris di Piala Dunia.

Menurutnya, gol legendaris sang maestro pada edisi 1986 akan terus dikenang karena kualitasnya, terlepas dari siapa lawan yang dihadapi saat itu.

Baca Juga:

"Gol kedua Maradona (melawan Inggris, red) adalah salah satu karya terbaik. Semua orang masih mengingatnya sampai sekarang. Namun, keindahannya akan tetap sama melawan tim mana pun," tambahnya.

Pertemuan kali ini menjadi yang keenam bagi Argentina dan Inggris di panggung Piala Dunia sejak 1962.

Semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris kembali membangkitkan rivalitas panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Argentina  Lionel Scaloni  Inggris  Inggris vs Argentina  Piala Dunia 2026 
BERITA ARGENTINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp