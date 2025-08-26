Lippo Cikarang Dukung Kemandirian Ekonomi Lewat Etalase UMKM Lokal

jpnn.com - CIKARANG - PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) konsisten menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah dengan memfasilitasi promosi produk UMKM bertajuk “Etalase UMKM Lokal” yang dilaksanakan pada 23 hingga 24 Agustus 2025 di Lippo Mall Cikarang.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan yang bernaung dalam payung program PASTI, yaitu Pintar, Asri, Sejahtera, Tangguh, dan Independen," kata Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Marlo Budiman pada Selasa (26/8).

Dalam pelaksanaannya, pameran ini berfokus pada pilar Independen, yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui berbagai pelatihan, pemberdayaan, dan fasilitasi promosi produk UMKM.

Pameran Etalase UMKM Lokal ini menghadirkan tiga pelaku UMKM yang menampilkan beragam produk kerajinan tangan berkualitas yang berasal dari Kabupaten Bekasi.

Ketiga UMKM tersebut adalah Batik Canting Ayu yang dikenal dengan produksi batik khas motif Bekasi, Kayu Arem yang bergerak di bidang kerajinan kayu bernilai seni tinggi, serta produk macrame.

Produk macrame sendiri merupakan hasil karya ibu-ibu petugas kebersihan yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Lippo Cikarang beberapa waktu lalu.

Mereka diberikan pelatihan langsung oleh instruktur profesional dari komunitas Bermain Tali, yang telah berpengalaman dalam melatih kerajinan tangan berbasis macrame.