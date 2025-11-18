Lippo Karawang Tawarkan Produk Hunian & Komersial Bernilai Tinggi, Cek Harganya di Sini

jpnn.com, KARAWANG - Lippo Karawang menawarkan produk hunian dan komersial bernilai tinggi dengan harga bervariasi.

Karawang makin menegaskan posisinya sebagai kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi utama di Koridor Timur Jakarta. Tidak hanya menjadi magnet bagi industri dan investasi, wilayah ini kini menjelma sebagai destinasi hunian dan bisnis masa depan.

Melalui tiga proyek unggulan terbarunya, yaitu Kozy Livin, K-Suites Collection, dan The Hive @ K-Town Center, LippoLand -melalui Lippo Karawang- menghadirkan solusi hunian dan investasi terpadu yang menjawab kebutuhan generasi modern sekaligus membuka peluang cuan menarik bagi para investor di Karawang.

"Sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan hunian modern, kami menghadirkan Kozy Livin, klaster kos premium berkonsep co-living untuk profesional muda, pelajar, ekspatriat, tenaga medis, maupun akademisi," kata Deputy Chief Operating Officer Lippo Karawang, Fritz Atmodjo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/11).

Berlokasi hanya 1 menit dari Exit Tol Jakarta–Karawang (Km 47) dan 5 menit ke CBD Karawang, Kozy Livin dikelilingi berbagai fasilitas penting seperti Sekolah Dian Harapan, ruko Pacific Plaza, dan The Hive Town Center.

Menurut Fritz Atmodjo, Kozy Livin adalah investasi cerdas dengan potensi passive income hingga Rp22 juta per bulan. Ada tiga tipe unit yang ditawarkan, yakni Kozy 5, Kozy 8, dan Kozy 11, dengan opsi full furnished bekerja sama dengan Maureno.

Dilengkapi sistem keamanan 24 jam dan lingkungan yang mendukung komunitas produktif, Kozy Livin menghadirkan pengalaman tinggal modern sekaligus peluang investasi berkelanjutan.

Selaras dengan komitmen menghadirkan hunian berkualitas, Lippo Karawang juga memperkenalkan K-Suites Collection, proyek hunian modern dengan desain minimalis, fungsional, dan elegan.