Lippo Luncurkan Kozy Livin, Hunian Strategis plus Investasi Cerdas di Jantung Karawang

jpnn.com, KARAWANG - Karawang makin memantapkan diri sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi paling penting di koridor timur Jakarta.

Bukan hanya sektor industri yang terus berkembang, tetapi juga transportasi, pendidikan, hingga pusat perbelanjaan dan hiburan.

Itu membuat Karawang tak lagi sekadar menjadi destinasi, melainkan juga tujuan hunian dan investasi masa depan.

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang mencatat, sepanjang tahun 2024 realisasi investasi di wilayah ini mencapai Rp68,5 triliun, yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Angka tersebut kian mempertegas daya tarik Karawang sebagai kawasan strategis yang terus tumbuh.

Dengan lebih dari 235 ribu pekerja, 410 perusahaan, serta 30 ribu pelajar dan tenaga kesehatan yang beraktivitas setiap harinya, kebutuhan akan hunian modern yang aman, nyaman, praktis, dan bernilai investasi tinggi pun meningkat pesat.

Menjawab kebutuhan tersebut, LippoLand -melalui Lippo Karawang- menghadirkan Kozy Livin, sebuah klaster kos premium dengan konsep co-living yang dirancang khusus untuk profesional muda, pelajar, tenaga kerja ekspatriat, dokter, suster, dosen, maupun guru.

Berada di lokasi yang sangat strategis, Kozy Livin hanya 1 menit dari Exit Tol Jakarta–Karawang (Km 47) dan 5 menit menuju CBD Karawang. Hunian ini juga dikelilingi fasilitas penting seperti Sekolah Dian Harapan (berkapasitas 1.000 siswa dari TK hingga SMA), ruko Pacific Plaza, The Hive Town Center, serta hunian modern Artzy Hauz.