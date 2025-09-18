Lippo Mall Puri Hadirkan Program Reward Shop Big Wib Big Elevate

jpnn.com, JAKARTA - Deputy Mall Director Lippo Mall Puri Sanny Hartoyo mengatakan pengunjung dapat menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan dan bernilai tambah melalui 'Shop Big Win Big Elevate, Lippo Mall Puri'.

Hal ini disampaikannya setelah untuk kesembilan kalinya Lippo Mall Puri menggelar kegiatan tahunan, berupa pengundian program loyalitas belanja 'Shop Big Win Big Elevate' pada 13 September 2025 lalu.

"Melalui program ini, dapat tercipta loyalitas pelanggan yang lebih kuat, meningkatnya frekuensi kunjungan, serta terbentuknya hubungan yang harmonis, dan keterikatan emosional yang menumbuhkan loyalitas," kata Sanny dalam keterangannya, Kamis (18/9).

Sanny menuturkan program ini menjadi salah satu wujud komitmen Lippo Mall Puri dalam menghadirkan pengalaman belanja yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga penuh nilai tambah melalui hadiah-hadiah eksklusif.

"Dengan program ini kami berharap menjadi daya tarik yang memperkuat posisinya sebagai destinasi belanja, hiburan, dan gaya hidup pilihan masyarakat," katanya.

Sekadar informasi, acara ini berlangsung di hadapan perwakilan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Notaris, serta Kepolisian untuk memastikan transparansi dan keadilan.

Program ini telah dimulai sejak 1 Oktober 2024 hingga 31 Agustus 2025, Shop Big Win Big Elevate, dengan tujuan memberikan apresiasi kepada pengunjung setia dengan memberikan penawaran menarik berupa hadiah, dan keuntungan eksklusif lainnya selain untuk memberikan pengalaman berbelanja.

Program ini juga dirancang untuk menambah nilai pada setiap transaksi, mendorong loyalitas serta menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan.