LippoLand Hadirkan Wonder Collection Park Serpong, Hunian Modern, Harga Mulai Rp 300 Juta

jpnn.com, JAKARTA - LippoLand kembali menghadirkan terobosan hunian terbaru di kawasan Park Serpong, yaitu, Wonder Collection Park Serpong, sebuah koleksi hunian yang dirancang untuk menjawab kebutuhan generasi masa kini akan rumah fungsional, estetis, dan tetap terjangkau.

Wonder Collection merupakan koleksi hunian terbaru di Park Serpong dan berlokasi di klaster terbaru dengan konsep perencanaan kawasan yang matang.

Koleksi ini menghadirkan fasad baru yang modern dan segar, sekaligus dilengkapi dengan french balcony yang terinspirasi dari The Peninsula Beverly Hills, hotel mewah bintang 5 di Beverly Hills, California, yang memberikan pencahayaan alami lebih optimal serta sentuhan estetika Scandinavian modern.

Wonder Collection terdiri dari beragam tipe hunian baru, yaitu Bronze Beverly Livin, Silver Beverly Livin, Urban Beverly Livin, TreeTops Beverly Livin, Gold Beverly Livin, dan GoldTops Beverly Livin.

Dengan rentang harga mulai dari Rp300 jutaan hingga Rp900 jutaan, Wonder Collection menjadi pilihan menarik bagi single professional, pasangan muda, maupun keluarga muda yang ingin memiliki hunian berkualitas di kawasan kota mandiri yang terus berkembang.

CEO LippoLand, David Iman Santosa, menegaskan, melalui pengembangan Park Serpong dan peluncuran berbagai produk hunian inovatif, LippoLand berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya kepemilikan properti di seluruh Indonesia.

“Park Serpong kami rancang sebagai kota yang dinamis, inklusif, dan relevan bagi berbagai segmen masyarakat. Kehadiran Wonder Collection menjadi bagian dari upaya kami menghadirkan hunian berkualitas dengan desain menarik dan harga yang tetap terjangkau,” tuturnya, Kamis (8/1/2026).

Dengan konsep hunian yang makin variatif, fasilitas kawasan yang lengkap, serta harga kompetitif, Wonder Collection Park Serpong diyakini akan menjadi salah satu produk hunian yang paling dinantikan dan berpotensi melanjutkan tren positif penjualan Park Serpong dalam waktu dekat.