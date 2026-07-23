LippoLand Kembangkan OAZE, Pusat Kehidupan Baru Berkonsep Lakeside Living di Cikarang

jpnn.com, CIKARANG - LippoLand mengembangkan OAZE sebagai pusat kehidupan baru di Cikarang dengan mengusung konsep ekosistem kawasan terpadu dan lakeside living.

Kawasan ini dirancang untuk menghubungkan fungsi hunian, kegiatan usaha, investasi, ruang publik, pendidikan, layanan kesehatan, area komersial, serta rekreasi dalam satu lingkungan.

Pengembangan OAZE dilatarbelakangi perubahan kebutuhan masyarakat perkotaan yang tidak lagi hanya mencari tempat tinggal.

Kawasan modern kini dituntut mampu mendukung aktivitas bekerja, berusaha, membangun komunitas, hingga meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

Deputy COO LippoLand Lukas Budi Setiawan mengatakan, pengembangan sebuah kawasan harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar menyediakan bangunan tempat tinggal.

“Kami percaya pengembangan kawasan tidak hanya diukur dari kualitas bangunan, tetapi dari nilai yang mampu diciptakan bagi masyarakat,” kata Lukas dalam keterangan resminya, Kamis (23/7).

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Menurut dia, OAZE dikembangkan sebagai ekosistem yang menghubungkan hunian, ruang publik, aktivitas ekonomi, fasilitas perkotaan, dan komunitas dalam satu kawasan terintegrasi.

“Kami ingin menghadirkan lingkungan yang mendukung keluarga untuk bertumbuh, membuka peluang usaha dan investasi, serta menciptakan kualitas hidup yang makin baik bagi masyarakat,” ujarnya.