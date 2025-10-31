LippoLand Perkenalkan Park Exchange, Pusat Komersial Bergaya Urban

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Park Serpong kembali menghadirkan inovasi baru dengan diluncurkannya Park Exchange. Ini merupakan destinasi komersial terbaru dari LippoLand yang siap menjadi pusat aktivitas bisnis dan gaya hidup baru di jantung Park Serpong.

Berbeda dari proyek komersial lainnya, Park Exchange menawarkan kavling komersial siap bangun. Setiap pembeli memiliki kebebasan penuh untuk merancang dan membangun gedung sesuai kebutuhan usaha serta citra brand mereka sendiri, mulai dari desain fasad, jumlah lantai, hingga tata ruang interior.

"Kavling di Park Exchange bisa dibangun hingga 8 lantai, dengan opsi basement untuk area parkir, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai jenis bisnis seperti kantor, ritel, showroom, kafe, butik, maupun klinik modern," kata CEO LippoLand, David Iman Santosa dalam keterangannya , Jumat (31/10).

Terletak di jalan utama Park Serpong, kawasan ini menjadi titik fokus baru bagi ribuan penghuni (CityZen) dan pengunjung setiap harinya.

Lingkungan yang tertata, boulevard utama selebar 30,5 meter, serta fasilitas parkir luas dan sistem keamanan 24 jam menjadikan Park Exchange kawasan yang nyaman dan representatif bagi dunia usaha modern.

“Inilah kesempatan bagi pelaku bisnis untuk membangun ruang komersial yang benar-benar mencerminkan identitas mereka. Setiap kavling adalah kanvas kosong untuk diwujudkan menjadi gedung yang sesuai visi brand,” jelas David Iman Santosa.

Selain itu, lanjutnya, seluruh infrastruktur dasar, mulai dari jaringan listrik, telepon, kabel TV, hingga internet, merupakan infrastruktur bawah tanah yang mencerminkan standar kota modern yang rapi dan efisien.

Kavling komersial di Park Exchange ditawarkan dengan luas mulai dari 773,72 m² hingga 976,41 m². Calon pembeli dapat melakukan booking fee sebesar Rp100 juta untuk mengamankan pilihan kavling terbaiknya.