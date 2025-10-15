LippoLand Rilis Enamaste Collection Park Serpong, Harga Mulai Rp 300 Jutaan

jpnn.com, TANGERANG - Park Serpong mampu menorehkan prestasi membanggakan dan mendapat pengakuan di dunia industri properti nasional.

Kota baru seluas 400 hektare di tengah-tengah Serpong yang dikembangkan oleh PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) melalui LippoLand ini, berhasil meraih penghargaan prestisius sebagai Project of the Year dan Best of the Best Zillenial Housing di ajang Golden Property Awards (GPA) 2025: The Legacy yang digelar Indonesia Property Watch (IPW) dan Rumah123, baru-baru ini.

Seiring berjalannya waktu, LippoLand terus memperkuat sekaligus melengkapi Park Serpong sebagai kawasan hunian yang memiliki beragam fasilitas modern serta mampu menunjang kehidupan yang praktis dan berkualitas tinggi.

Pada September 2025, bersama Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), LippoLand telah meluncurkan Lentera National – Park Serpong.

Sekolah K–12 (TK–SMA) yang akan dibuka pada Juli 2026 ini dirancang untuk kapasitas 1.500 siswa serta dikembangkan dalam tiga tahap.

Lentera National – Park Serpong akan dilengkapi dengan ruang kelas modern, laboratorium sains dan komputer, fasilitas seni dan olahraga, serta ruang-ruang khusus untuk ibadah dan komunitas.

Baca Juga: Lippo Karawaci Gunakan Proses Ultrafiltrasi Canggih Olah Air Limbah

"Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari generasi ke generasi, baik single, pasangan muda, keluarga muda, hingga keluarga lebih dari satu anak, yang tinggal di Park Serpong, kami telah menghadirkan Park Serpong Beach Club dan fmx minimarket," tutur CEO LippoLand, David Iman Santosa dalam keterangan resminya, Rabu (15/10).

Hingga kuartal ketiga tahun ini, 12 ribuan unit Park Serpong telah terjual yang mencerminkan tingginya permintaan untuk menjadi penghuni Park Serpong (CityZen).