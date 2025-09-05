Close Banner Apps JPNN.com
Lipstick Merona

Oleh: Dahlan Iskan

Jumat, 05 September 2025 – 06:47 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya mendarat di Beijing tadi malam. Telat. Tidak bisa lagi melihat parade militer terbesar di jagad raya. Apalagi ikut KTT di Tianjin.

Vladimir Putin sudah pulang ke Moskow. Narendra Modi sudah kembali ke India.

Lipstick MeronaPasukan militer perempuan Tiongkok yang ditampilkan dalam parade militer di Beijing.--

Kim Jong-un sudah menikmati mie dingin di Pyongyang.

Dan, Presiden Prabowo Subianto sudah kembali memikirkan langkah untuk memenuhi jeritan rakyat yang jadi sekam terbakarnya banyak gedung DPRD dan kantor polisi pekan lalu.

Gema KTT dan parade itu memang luar biasa besar. Sampai mendengung keras di tembok Gedung Putih, Amerika Serikat.

Belum pernah ada perlawanan diplomatik baru yang menggetarkan Amerika sekuat ini.

"Amerika salah langkah. Salah besar. Semua itu gara-gara Donald Trump. India menjadi rukun dengan Tiongkok. Putin kian mesra dengan Xi Jinping".

Gema KTT dan parade militer Tiongkok di Beijing itu memang luar biasa besar. Sampai mendengung keras di tembok Gedung Putih, Amerika Serikat.

