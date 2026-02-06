Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Lirabica Apresiasi Gerak Cepat Polres Blora Tangkap Pelaku Penendang Kucing

Jumat, 06 Februari 2026 – 20:07 WIB
Finalis Miss Earth 2019 Lirabica. Foto: supplied.

jpnn.com, JAKARTA - Miss Earth 2019 Lirabica angkat suara menanggapi kasus kekerasan terhadap hewan yang terjadi di Blora, Jawa Tengah.

Seorang pensiunan aparatur sipil negara (ASN) dilaporkan menendang seekor kucing hingga meninggal dunia, aksi yang menuai kecaman luas dari publik.

Lirabica menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan yang sangat kejam dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Dia menegaskan bahwa kekerasan terhadap hewan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

"Saya mengecam keras tindakan keji yang terjadi pada kucing yang ditendang hingga meninggal di Blora, Jawa Tengah," kata Lirabica dalam keterangannya, Jumat (6/1).

Dalam penanganan kasus ini, Polres Blora bergerak cepat dengan mengamankan pelaku.

Lirabica pun menyampaikan apresiasi atas langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Dia menilai respons tegas Polres Blora menjadi sinyal penting bahwa negara hadir dalam melindungi makhluk hidup yang lemah.

Miss Earth 2019 Lirabica angkat suara menanggapi kasus kekerasan terhadap hewan yang terjadi di Blora, Jawa Tengah.

