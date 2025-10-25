Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Lirabica: Hewan Ternak Terpapar Radiasi Cesium -137 Harus Diobati bukan Dimusnahkan

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 07:35 WIB
Lirabica: Hewan Ternak Terpapar Radiasi Cesium -137 Harus Diobati bukan Dimusnahkan
Finalis Miss Earth 2019 yang juga pencinta hewan, Lirabica. Foto: koleksi pribadi

jpnn.com - Finalis Miss Earth 2019 yang juga pencinta hewan, Lirabica meminta seluruh pihak menerapkan kehati-hatian dalam mengecek hewan ternak maupun peliharan warga yang diduga terpapar radioaktif Cesium -137, di kawasan industri Cikande, Banten.

Lirabica meminta pihak berwenang untuk tidak membuat gaduh terkait isu tersebut, terutama terkait rencana pemusnahan hewan ternak warga.

"Jangan membuat gaduh masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta hewan, perihal pemusnahan hewan di kawasan industri Cikande, Banten," kata Lirabica melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/10/2025).

Dia meminta semua pihak, terutama Pemprov Banten untuk mengawasi secara ketat. Terlebih hewan-hewan ternak yang terpapar tersebut bisa diobati tanpa harus memusnahkannya.

"Hewan-hewan ternak bisa dikarantina, kemudian diobati. Jangan langsung mengambil langkah-langkah yang kejam terhadap hewan," ucapnya,

Lirabica juga meminta pihak yang berwenang untuk hati-hati terkait isu ini. Sebab, jika dibiarkan masyarakat Indonesia nantinya akan mengira semua hewan ternak di Cikande terpapar radioaktif.

"Padahal, kondisinya tidak seperti itu. Indonesia memiliki Undang - Undang dan Pasal - Pasal terkait perlindungan Nyawa Hewan. Saya meminta Gubernur Banten Andra soni beserta aparat mengawal ketat isi ini," ujar Lirabica mengingatkan.

Dia meminta agar isu ini tidak membuat gaduh masyarakat, mengingat pencinta hewan di Indonesia sangat banyak.

Finalis Miss Earth 2019 yang juga pencinta hewan, Lirabica minta pihak berwenang hati-hati menangani hewan ternak diduga terpapar radiasi di Cikande.

TAGS   Lirabica  hewan  pencinta hewan  terpapar radiasi  radioaktif  cikande  Banten  Andra Soni  radioaktif Cesium -137 
