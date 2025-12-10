Lirabica Kecam Penggunaan Gajah untuk Bersihkan Kayu Gelondongan di Aceh

Rabu, 10 Desember 2025 – 20:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Miss Earth 2019 Lirabica mengecam keras tindakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh yang mengerahkan gajah untuk membersihkan tumpukan kayu gelondongan.

Lirabica meminta BKSDA Aceh wilayah Sigli agar menghentikan tindakan tersebut karena sama dengan Animal Abuse.

"Pengangkatan tumpukan kayu gelondongan dapat menggunakan alat seperti excavator," kata dia dalam keterangannya, Rabu (10/12).

Lirabica menyampaikan tidak sepatutnya hewan dipekerjakan dan tindakan tersebut dapat melukai hewan tersebut.

"Indonesia memiliki undang-undang dan pasal-pasal terkait perlindungan nyawa hewan," katanya.

Lirabica menyatakan Indonesia adalah bangsa yang berempati dan beragama. Presiden Prabowo, kata dia, sosok pencinta hewan.

"Jadi, jangan ada yang coba-coba berbuat kejahatan terhadap hewan," katanya.

"Saya bersama seluruh pencinta hewan di Indonesia tidak akan diam jika ada kezaliman terhadap hewan," kata Lirabica. (rhs/jpnn)