JPNN.com - Entertainment - Musik

Lisa Blackpink Akan Tampil Bersama Katy Perry di Pembukaan Piala Dunia 2026

Sabtu, 09 Mei 2026 – 20:41 WIB
Lisa BLACKPINK. Foto: Instagram/lalalisa_m

jpnn.com, JAKARTA - Lisa Blackpink dijadwalkan tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar pada Juni mendatang.

Kabar tersebut dilaporkan oleh Yonhap News Agency pada Sabtu (9/5/2026). Dalam laporannya, Lisa disebut telah menandatangani kontrak dengan FIFA untuk tampil pada acara pembukaan turnamen tersebut.

Selain Lisa, sejumlah musisi internasional juga dikabarkan akan memeriahkan upacara pembukaan, di antaranya Katy Perry dan Michael Bublé.

Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Karena itu, upacara pembukaan juga direncanakan digelar di tiga lokasi berbeda.

Lisa diperkirakan tampil menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay di SoFi Stadium. Dia disebut akan tampil bersama Katy Perry, Future, dan DJ Sanjoy.

Di Kanada, Michael Bublé dijadwalkan tampil bersama Alanis Morissette dan Alessia Cara pada acara pembukaan di Toronto.

Sementara itu, di Meksiko, grup rock Maná akan tampil bersama Alejandro Fernández, Belinda, serta Tyler.

Durasi upacara pembukaan di Amerika Serikat dan Kanada masing-masing direncanakan berlangsung selama 13 menit.

