JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lisa BLACKPINK Berlibur di Bali, Video Lagi 'Party' di Kelab Malam Jadi Sorotan

Minggu, 22 Februari 2026 – 15:26 WIB
Lisa Blackpink. Foto: Instagram/lalalalisa_m

jpnn.com, JAKARTA - Momen liburan Lisa BLACKPINK di Bali mendadak ramai diperbincangkan setelah video kebersamaannya di Savaya beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, idol asal Thailand itu tampak menikmati suasana malam bersama teman-temannya.

Lisa terlihat berada di area panggung ditemani DJ Disco Lines. Dia tampak santai menari sambil memainkan hand fan, menunjukkan sisi fun di luar aktivitas panggung resminya.

Tak hanya itu, pelantun “Money” tersebut juga terlihat meneguk minuman langsung dari botol yang diberikan sang DJ, yang memiliki nama asli Thadeus Francis.

Cuplikan momen itu diunggah melalui akun Instagram @discolines dan langsung menuai perhatian warganet.

“Malam menyenangkan,” tulis Disco Lines dalam keterangan unggahannya yang diposting beberapa jam setelah acara berlangsung.

Aksi Lisa pun memicu beragam reaksi penggemar di kolom komentar. Sebagian besar BLINK—sebutan fans—mengaku gemas melihat idolanya menikmati waktu santai, sementara lainnya dibuat heboh karena momen tersebut terjadi di Indonesia.

Di tengah ramainya perbincangan itu, grup BLACKPINK juga tengah merayakan pencapaian besar di platform digital. Kanal YouTube resmi mereka baru saja menembus 100 juta pelanggan dan diganjar penghargaan Red Diamond Button.

Momen liburan Lisa BLACKPINK di Bali, viral usai videonya di Savaya ramai di media sosial.

