Lisa BLACKPINK Cetak Sejarah di Ajang Golden Globe Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Solois dan aktris kelahiran Thailand, Lisa BLACKPINK dijadwalkan tampil sebagai presenter dalam ajang Golden Globe Awards 2026, salah satu perhelatan penghargaan film paling bergengsi di Amerika Serikat.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Hollywood Foreign Press Association (HFPA) dan langsung menjadi perhatian publik global.

Menurut laporan Soompi, Lisa masuk dalam jajaran nama presenter yang akan naik ke panggung untuk membacakan penghargaan pada seremoni tahun ini.

Golden Globe Awards 2026 dikenal sebagai ajang penghargaan prestisius untuk film dan televisi, dan sering disebut sebagai barometer menjelang Academy Awards.

Kehadiran artis Asia dalam posisi presenter pun terbilang jarang, sehingga langkah Lisa menjadi sorotan tersendiri di dunia hiburan.

Menariknya, debut akting Lisa melalui serial HBO “The White Lotus” juga meraih nominasi di ajang yang sama, termasuk dalam kategori Serial Drama Televisi Terbaik.

Keterlibatannya dalam dua momentum sekaligus membuat penampilan Lisa di panggung Golden Globes semakin dinantikan.

Penunjukan Lisa sebagai presenter juga menandai sejarah baru. Dia tercatat sebagai idol K-pop pertama yang mendapat kesempatan tampil membacakan penghargaan di Golden Globes, memperluas pengaruh globalnya di luar dunia musik.