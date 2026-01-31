Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Lisa Blackpink Jalani Syuting Film Extraction: Tygo di Kota Tua hingga Tangerang

Sabtu, 31 Januari 2026 – 13:30 WIB
Lisa Blackpink Jalani Syuting Film Extraction: Tygo di Kota Tua hingga Tangerang - JPNN.COM
Lisa Blackpink. Foto: Instagram/lalalalisa_m

jpnn.com, JAKARTA - Syuting film laga Korea berjudul “Extraction: Tygo” yang dibintangi Lisa Blackpink dan aktor Ma Dong Seok berlangsung di sejumlah lokasi di Indonesia.

Proses pengambilan gambar ini akan berakhir pada akhir Maret. Adapun lokasi syuting dilakukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Sejumlah titik yang digunakan sebagai lokasi syuting antara lain kawasan Kota Tua dan Kastil Batavia, Gedung CTC Jakarta Pusat, Jembatan Baru Jakarta Barat, Muara Baru Jakarta Utara, Cikini Hospital, Depok, hingga Tangerang.

Baca Juga:

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Jakarta terbuka bagi produksi film internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat posisinya sebagai kota global. 

Dia menilai kehadiran produksi film asing dapat memberikan dampak positif bagi citra ibu kota.

Selama proses syuting, kawasan Kota Tua ditutup sementara pada 28–29 Januari 2026.

Baca Juga:

Lisa Blackpink dilaporkan mengunjungi kawasan bersejarah tersebut yang menjadi salah satu lokasi utama pengambilan gambar film.

Sementara itu, di Tangerang, ruas Jalan KS Tubun ditutup hingga 31 Januari 2026.

Syuting film “Extraction: Tygo” yang dibintangi Lisa Blackpink berlangsung di Jakarta hingga Tangerang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa BlackPink  Film Extraction: Tygo  Film internasional  Syuting film 
BERITA LISA BLACKPINK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp