Lisa BLACKPINK Syuting Film di Kemang, Polisi Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Idol sekaligus aktris Lisa BLACKPINK tengah menjalani syuting film Extraction: Tygo.

Dia dikabarkan menjalani syuting untuk film tersebut di salah satu kafe kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Minggu (22/2) malam.

Kapolsek Mampang Kompol Wahid Key membenarkan terkait syuting tersebut.

Namun dia mengatakan bahwa proses syuting film itu di lokasi tersebut sudah selesai sejak Senin (23/2) dini hari.

"Sudah selesai, sudah selesai jam 3 pagi," ujar Kompol Wahid Key saat dikonfirmasi awak media, Senin.

"Syutingnya itu, iya Minggu, Minggu malam. Minggu malam, sore lah dari kalau enggak salah jam 6 lah. Jam 5, jam 6 sudah prepare itu," tambahnya.

Pihak kepolisian pun melakukan pengamanan di seputar area kawasan tersebut.

Namun, menurutnya, tak banyak yang mengetahui ketika proses syuting berlangsung, sehingga pihak kepolisian pun tak terlalu kesulitan dalam menjalani proses pengamanan di sekitar lokasi.