Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Lisa BLACKPINK Syuting Film di Kemang, Polisi Bilang Begini

Senin, 23 Februari 2026 – 19:36 WIB
Lisa BLACKPINK Syuting Film di Kemang, Polisi Bilang Begini - JPNN.COM
Lisa Blackpink. Foto:Channel-Korea

jpnn.com, JAKARTA - Idol sekaligus aktris Lisa BLACKPINK tengah menjalani syuting film Extraction: Tygo.

Dia dikabarkan menjalani syuting untuk film tersebut di salah satu kafe kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Minggu (22/2) malam.

Kapolsek Mampang Kompol Wahid Key membenarkan terkait syuting tersebut.

Baca Juga:

Namun dia mengatakan bahwa proses syuting film itu di lokasi tersebut sudah selesai sejak Senin (23/2) dini hari.

"Sudah selesai, sudah selesai jam 3 pagi," ujar Kompol Wahid Key saat dikonfirmasi awak media, Senin.

"Syutingnya itu, iya Minggu, Minggu malam. Minggu malam, sore lah dari kalau enggak salah jam 6 lah. Jam 5, jam 6 sudah prepare itu," tambahnya.

Baca Juga:

Pihak kepolisian pun melakukan pengamanan di seputar area kawasan tersebut.

Namun, menurutnya, tak banyak yang mengetahui ketika proses syuting berlangsung, sehingga pihak kepolisian pun tak terlalu kesulitan dalam menjalani proses pengamanan di sekitar lokasi.

Lisa BLACKPINK dikabarkan menjalani syuting untuk film di salah satu kafe kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Minggu (22/2) malam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa BlackPink  Syuting film  kafe di Kemang  Polisi 
BERITA LISA BLACKPINK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp