Lisa Mariana Akhirnya Minta Maaf kepada Istri Ridwan Kamil

Jumat, 22 Agustus 2025 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana menyampaikan permintaan maaf kepada istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya alias Ibu Cinta.

Dia mohon maaf atas kehebohan tes DNA yang dilakukan demi membuktikan siapa ayah biologis dari putrinya.

"Buat Ibu Atalia, Lisa minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam," kata Lisa Mariana saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Kamis (21/8).

Perempuan berusia 25 tahun itu minta maaf setelah hasil tes DNA menyatakan bahwa putrinya bukan anak biologis dari Ridwan Kamil.

Adapun Lisa Mariana selama ini mengeklaim bahwa dirinya memiliki anak dari mantan gubernur Jawa Barat itu.

Oleh sebab itu, dia merasa bersalah atas kegaduhan yang terjadi, apalagi menyeret nama Atalia Praratya.

"Lisa merasakan apa yang ibu rasa (punya anak)," tambah Lisa Mariana.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, serta putrinya berinisial CA.