JPNN.com - Nasional - Hukum

Lisa Mariana Berharap Tak Ada Rekayasa Hasil Tes DNA Bareng Ridwan Kamil

Kamis, 07 Agustus 2025 – 13:19 WIB
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana berharap agar tes DNA yang dilaksanakan di Bareskrim Polri tidak ada yang direkayasa.

“Doakan saja yang terbaik. Semoga semua berjalan dengan lancar dan tidak ada yang direkayasa,” kata dia di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8).

Berdasarkan pantauan, Lisa tiba di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri pada sekitar pukul 10.45 WIB dengan didampingi tim kuasa hukumnya.

Dia tampak mengenakan kemeja berwarna cokelat muda dan celana panjang berwarna hitam. Selain bersama kuasa hukum, Lisa juga datang bersama putrinya yang dijadwalkan menjalani tes DNA.

Ketika awak media menanyakan terkait pelaksanaan tes DNA pagi ini, Lisa dan kuasa hukumnya enggan berbicara banyak lantaran sudah terlambat sehingga harus segera masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri.

Adapun Ridwan Kamil yang juga dijadwalkan menjalani tes DNA pada hari ini, telah tiba lebih dahulu pada pukul 08.57 WIB.

Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas tuduhan pencemaran nama baik pada 11 April 2025 yang diterima oleh Bareskrim Polri dan tercatat dengan Nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 51 ayat (1) Juncto Pasal 35 dan/atau Pasal 48 ayat (1), (2) Jo. Pasal 32 ayat (1), (2), dan/atau Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE).

Lisa Mariana bersama Ridwan Kamil menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta.

Sumber Antara

