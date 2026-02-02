Lisa Mariana Beri Dukungan untuk Ressa Rossano

Senin, 02 Februari 2026 – 22:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana memberi dukungan kepada Ressa Rossano yang berjuang mendapatkan pengakuan dari Denada.

Hal tersebut disampaikannya saat bertemu dalam program Haha Hihi di Trans TV baru-baru ini.

"Kita support Ressa buat lebih baik lagi, semangat Ressa," kata Lisa Mariana.

Mantan model itu kemudian memuji sikap Ressa Rossano setelah bertemu.

Lisa Mariana menilai pria yang mengaku sebagai anak kandung Denada itu sangat baik hati.

"Ressa anaknya sopan banget," puji perempuan yang pernah berkasus dengan Ridwan Kamil itu.

Oleh sebab itu, Lisa Mariana pun memberi pujian untuk ibu angkat yang membesarkan Ressa Rossano.

"Bagus pendidikan ibu," tambahnya.