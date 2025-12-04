Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Lisa Mariana Dijemput Paksa Polisi untuk Diperiksa Terkait Kasus Video Syur

Kamis, 04 Desember 2025 – 13:27 WIB
Lisa Mariana Dijemput Paksa Polisi untuk Diperiksa Terkait Kasus Video Syur - JPNN.COM
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana dijemput paksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video syur yang menjeratnya. 

Lisa yang sebelumnya sempat berseteru dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan video syur.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan bahwa Lisa ditangkap Direktorat Siber karena mangkir dalam beberapa kali pemanggilan pemeriksaan.

Baca Juga:

Oleh karena itu, penyidik menjemput paksa Lisa Mariana yang akan dimintai keterangan sebagai tersangka.

"Panggilan yang kedua ini disertai dengan upaya paksa. Iya pemeriksaan doang, sudah kami tangkap,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Kamis (4/12).

Adapun saat ini Lisa masih menjalani pemeriksaan di Gedung Ditressiber Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Baca Juga:

“Lisa ini sudah di sini, sudah kami bawa ke sini. Lagi diperiksa ini," ungkap Hendra.

Menurut Hendra, penyidik sudah menaikkan status Lisa dari saksi menjadi tersangka.

Selebgram Lisa Mariana dijemput paksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video syur yang menjeratnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa Mariana  lisa mariana dijemput paksa  kasus video syur  Polda Jabar  Polisi  Selebgram  Ridwan Kamil 
BERITA LISA MARIANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp