Lisa Mariana Dijemput Paksa Polisi untuk Diperiksa Terkait Kasus Video Syur

Kamis, 04 Desember 2025 – 13:27 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana dijemput paksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video syur yang menjeratnya.

Lisa yang sebelumnya sempat berseteru dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan video syur.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan bahwa Lisa ditangkap Direktorat Siber karena mangkir dalam beberapa kali pemanggilan pemeriksaan.

Oleh karena itu, penyidik menjemput paksa Lisa Mariana yang akan dimintai keterangan sebagai tersangka.

"Panggilan yang kedua ini disertai dengan upaya paksa. Iya pemeriksaan doang, sudah kami tangkap,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Kamis (4/12).

Adapun saat ini Lisa masih menjalani pemeriksaan di Gedung Ditressiber Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

“Lisa ini sudah di sini, sudah kami bawa ke sini. Lagi diperiksa ini," ungkap Hendra.

Menurut Hendra, penyidik sudah menaikkan status Lisa dari saksi menjadi tersangka.