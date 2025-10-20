Lisa Mariana Ditetapkan Sebagai Tersangka, Kubu Ridwan Kamil Berkomentar Begini

jpnn.com, BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Ridwan Kamil.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pun menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka pada Senin (20/10/2025).

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar merespons baik keputusan penyidik Bareskrim Polri tersebut.

Hal itu, menurutnya sekaligus membuktikan bahwa upaya kliennya menempuh jalur hukum pada koridor yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Sejak awal kami mendukung dan mempercayai bareskrim bekerja secara profesional untuk menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan LM terhadap klien kami. Penetapan tersangka LM membuktikan bahwa upaya klien kami dalam mencari kebenaran dan keadilan berada di jalur yang benar, relevan, dan tidak mengada-ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Muslim saat dikonfirmasi.

Dia pun mengungkapkan apresiasi kinerja Bareskrim terkait penetapan Lisa sebagai tersangka.

Menurutnya, Bareskrim sudah bekerja secara profesional dalam menindaklanjuti laporan kliennya, memeriksa saksi-saksi, hingga upaya-upaya menghimpun barang bukti dalam kasus ini, termasuk lewat test DNA terhadap Lisa, anaknya CA, dan Ridwan Kamil sendiri.

“Penetapan tersangka LM membuktikan bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh LM terbukti mengandung kebohongan belaka dan fitnah yang keji terhadap klien kami dan telah merusak nama baik klien kami di mata publik,” ungkapnya.