Lisa Mariana Masih Yakin Putrinya Merupakan Anak dari Ridwan Kamil

Jumat, 12 September 2025 – 05:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana ternyata masih yakin putrinya, CA merupakan anak dari Ridwan Kamil.

Hal tersebut disampaikannya saat menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (11/9).

“Saya 1.000 persen yakin (CA) itu anaknya Bapak Ridwan Kamil,” kata Lisa Mariana dilansir Antara.

Model berusia 25 tahun itu mengeklaim ada sedikit kemiripan DNA antara CA dan Ridwan Kamil.

Menurut Lisa Mariana, kemiripan itu baru diketahui saat dirinya menjalani pemeriksaan terkait hasil tes DNA.

“Pokoknya tadi ada beberapa persen yang, ada kemiripan lah. Saya enggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu,” ucap Lisa Mariana.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Bertua Hutapea, mengatakan kliennya tidak pernah ingin mencari sensasi dalam kasus tersebut.

Dia menyebut Lisa Mariana hanya ingin melindungi hak putrinya, CA.