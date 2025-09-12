Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Lisa Mariana Masih Yakin Putrinya Merupakan Anak dari Ridwan Kamil

Jumat, 12 September 2025 – 05:59 WIB
Lisa Mariana Masih Yakin Putrinya Merupakan Anak dari Ridwan Kamil - JPNN.COM
Selebgram Lisa Mariana di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (11/9/2025). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana ternyata masih yakin putrinya, CA merupakan anak dari Ridwan Kamil.

Hal tersebut disampaikannya saat menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (11/9).

“Saya 1.000 persen yakin (CA) itu anaknya Bapak Ridwan Kamil,” kata Lisa Mariana dilansir Antara.

Baca Juga:

Model berusia 25 tahun itu mengeklaim ada sedikit kemiripan DNA antara CA dan Ridwan Kamil.

Menurut Lisa Mariana, kemiripan itu baru diketahui saat dirinya menjalani pemeriksaan terkait hasil tes DNA.

“Pokoknya tadi ada beberapa persen yang, ada kemiripan lah. Saya enggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu,” ucap Lisa Mariana.

Baca Juga:

Kuasa hukum Lisa Mariana, Bertua Hutapea, mengatakan kliennya tidak pernah ingin mencari sensasi dalam kasus tersebut.

Dia menyebut Lisa Mariana hanya ingin melindungi hak putrinya, CA.

Selebgram Lisa Mariana ternyata masih yakin putrinya, CA merupakan anak dari Ridwan Kamil.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa Mariana  Lisa Mariana dan Ridwan Kamil  Ridwan Kamil  anak Lisa Mariana 
BERITA LISA MARIANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp