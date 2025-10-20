Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lisa Mariana Tak Hadir Pemeriksaan di Bareskrim Polri, Pengacara Ungkap Penyebabnya

Senin, 20 Oktober 2025 – 16:13 WIB
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Lisa Mariana dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Senin (20/10) siang.

Rencananya, Lisa Mariana diperiksa hari ini, sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Namun, model majalah dewasa itu tak hadir dalam agenda pemeriksaan hari ini.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan mengonfirmasi soal ketidakhadiran kliennya tersebut.

"Enggak (hadir)," ujar Jhonboy Nababan saat dikonfirmasi awak media, Senin.

Dia mengungkapkan alasan Lisa Mariana absen dalam pemeriksaan hari ini.

Perempuan 25 tahun itu sedang sakit, sehingga tak bisa hadir.

"Sakit," kata Jhonboy Nababan.

