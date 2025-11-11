Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Asusila, Polisi Bicara Penahanan

Selasa, 11 November 2025 – 17:17 WIB
Lisa Mariana datang memenuhi panggilan penyidik Ditressiber Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (15/7/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka kasus video asusila yang beredar di media sosial.

Tidak hanya seorang diri, lawan mainnya dalam video tersebut yakni F juga dijadikan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan penetapan status tersangka terhadap keduanya merupakan hasil dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jabar.

“Kemudian yang menjadi tersangka ini akan diperiksa saat itu ada saudara LM dan F alias Tato. Ini merupakan hasil daripada upaya penyidikan yang sudah dilakukan,” kata Kombes Pol Hendra dilansir Antara, Selasa (11/11).

Menurutnya, dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik siber, Lisa Mariana dan F disimpulkan secara sadar melakukan perekaman terhadap aktivitas asusila.

Penyidik kini sedang menyelidiki soal kemungkinan adanya video lain dari dua pelaku.

“F alias Tato ini pemeran pria. Jadi mereka berdua sadar dan merekam. Ini (video lain) didalami dari keterangan tersangka dan saksi ada informasi seperti itu,” jelasnya.

Kombes Pol Hendra lantas bicara mengenai kemungkinan penahanan terhadap Lisa Mariana dan F.

