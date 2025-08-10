Close Banner Apps JPNN.com
Lisa Mariana Tuntut Transparansi Tes DNA, Pihak Ridwan Kamil Merespons Begini

Minggu, 10 Agustus 2025 – 16:58 WIB
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Butarbutar memastikan proses tes DNA yang ditangani di bawah naungan Bareskrim Polri berjalan dengan transparan.

Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas harapan Lisa Mariana terkait tidak adanya rekayasa dalam tes DNA.

"Pengambilan tes DNA dalam rangka untuk penyidikan, ya. Jadi, ini semua berjalan dengan baik, transparan dan fair," kata Muslim di Bareskrim, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Muslim menyatakan sedari awal proses tes DNA digelar secara terbuka dan diketahui oleh publik.

Selain itu, pengambilan sampel tes DNA juga dihadiri seluruh pihak terkait, termasuk Lisa Mariana.

Oleh karena itu, dia menjamin Bareskrim Polri akan menjalankan tes DNA secara transparan dan adil agar proses penyidikan terarah dengan baik.

"Ini dihadiri oleh semua pihak yang ada, gak ada di sini, yang sifat, ya, sembunyi-sembunyi dan tidak transparansi. Ini dilakukan demi proses penyidikan hukum agar selesai dengan baik," ujarnya.

Muslim menjelaskan kliennya menyerahkan seluruh proses hingga hasil tes DNA kepada penyidik.

