Lisa Mariana Ungkap Kondisi Setelah Dijemput Paksa oleh Polisi

Minggu, 07 Desember 2025 – 13:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana mengungkap kondisi setelah dirinya sempat dijemput paksa oleh pihak kepolisian.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyatakan dalam keadaan sehat dan tidak ditahan.

"Halo guys aku baik-baik saja," ungkap Lisa Mariana baru-baru ini.

Mantan model itu lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan.

Lisa Mariana tidak menyangka ternyata banyak yang peduli kepada dirinya.

"Ternyata kalian sesayang itu sama aku ya," lanjutnya.

Baca Juga: Alasan Polda Jabar Tak Menahan Lisa Mariana Meski Sudah Jadi Tersangka

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat memberi penjelasan terkait penjemputan paksa terhadap Lisa Mariana.

Selebgram itu dijemput untuk dimintai keterangan terkait kasus video asusila yang melibatkannya.