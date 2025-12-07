Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Lisa Mariana Ungkap Kondisi Setelah Dijemput Paksa oleh Polisi

Minggu, 07 Desember 2025 – 13:13 WIB
Lisa Mariana Ungkap Kondisi Setelah Dijemput Paksa oleh Polisi - JPNN.COM
Lisa Mariana datang memenuhi panggilan penyidik Ditressiber Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (15/7/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana mengungkap kondisi setelah dirinya sempat dijemput paksa oleh pihak kepolisian.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyatakan dalam keadaan sehat dan tidak ditahan.

"Halo guys aku baik-baik saja," ungkap Lisa Mariana baru-baru ini.

Baca Juga:

Mantan model itu lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan.

Lisa Mariana tidak menyangka ternyata banyak yang peduli kepada dirinya.

"Ternyata kalian sesayang itu sama aku ya," lanjutnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat memberi penjelasan terkait penjemputan paksa terhadap Lisa Mariana.

Selebgram itu dijemput untuk dimintai keterangan terkait kasus video asusila yang melibatkannya.

Selebgram Lisa Mariana mengungkap kondisi setelah dirinya sempat dijemput paksa oleh pihak kepolisian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa Mariana  kasus Lisa Mariana  Video Lisa Mariana  Lisa Mariana tersangka 
BERITA LISA MARIANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp