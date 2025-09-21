Close Banner Apps JPNN.com
Lisplang Gigi Balang Betawi, Warisan Budaya yang Bertahan di Tengah Modernisasi

Minggu, 21 September 2025 – 09:54 WIB
Lisplang khas Betawi. Foto: dok. Adirahma Harapan Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Lisplang bermotif gigi balang menjadi salah satu ornamen khas Betawi yang masih bisa ditemui di sejumlah rumah panggung, gedung, maupun bangunan dengan sentuhan arsitektur tradisional di Jakarta.

Bentuknya menyerupai deretan gigi belalang yang tajam dan berirama, menghiasi tepian atap rumah sebagai identitas budaya Betawi.

Bagi masyarakat Betawi, gigi balang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga memiliki makna filosofis. Motif ini melambangkan keteguhan, kesederhanaan, serta perlindungan bagi penghuni rumah.

Kehadirannya menjadi penanda kebanggaan bahwa sebuah bangunan tetap berakar pada budaya asli Jakarta, meski modernisasi kota terus berkembang.

Salah satu pihak yang masih konsisten memproduksi lisplang gigi balang adalah PT Adirahma Harapan Jaya. Perusahaan yang berbasis di Jakarta ini sudah lama bergerak di bidang ornamen arsitektur dan terus menjaga eksistensi lisplang Betawi melalui inovasi produk.

Selain menggunakan kayu tradisional, PT Adirahma Harapan Jaya kini juga menghadirkan produk berbahan Glassfiber Reinforced Concrete (GRC).

Bahan ini dipilih karena lebih tahan lama, mudah dibentuk, serta mampu menampilkan detail motif yang rumit sesuai kebutuhan desain.

Dalam produksinya, perusahaan ini menerapkan dua metode utama, yakni GRC cetak dan GRC cutting.

Lisplang gigi balang Betawi tetap bertahan di Jakarta sebagai simbol budaya di tengah modernisasi.

